Menemen’de ikinci kura için geri sayım

Süreci Yeni Asır'a değerlendiren AK Parti Adayı Aydın Pehlivan, "CHP'nin yaptığı itiraz süresini bekliyoruz. Benim tek isteğim adalet yerini bulsun. Kuralına göre kim kazanırsa o kişi başkan olsun" dedi.

YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTU

İZMİR'İN Menemen Belediyesi'nde CHP'li Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından seçim heyecanı sürüyor. Yerel seçimlerde CHP'den başkan seçilen Serdar Aksoy, yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmış ve Aksoy'un yerine yapılan başkanvekilliği seçimini kura ile CHP'li Deniz Karakurt'un kazanması sonrası AK Partili rakibi Aydın Pehlivan mahkemeye başvurmuştu. Belediyeden savunma isteyen ve kura çekimine ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen İzmir 2. İdare Mahkemesi, kuranın yasa ve yönetmeliğe aykırı olduğuna hükmederek, "yürütmeyi durdurma" kararı vermişti. AK Partili Pehlivan, "Mahkeme kura çekiminin koyu renk bez torba ile yapılması gerektiğine karar verdi. Şimdi CHP'li arkadaşlar da yasal itirazlarını yapacaklar birkaç gün içinde sonuç belli olur, ancak CHP kararın ardından hemen tekrar kura çekimini yapmak zorunda. Bunun da en geç 15 gün içinde yapılmasını bekliyorum. Kurada arkadaşım Deniz Hanım çıkarsa gider ilk ben tebrik ederim" dedi. Öte yandan AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, mahkeme kararı ile ilgili CHP'den gelen açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, "Bugün bize 'Biz olsaydık kura sonucuna itiraz etmezdik' diyenlere söylenecek tek sözümüz var. Bizim belediye başkanımız tutuklansa mahcubiyetimizden aday bile çıkarmazdık" dedi.



BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Milletvekili Tacettin Bayır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakut'un da aralarında bulunduğu bir grup partili Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına tepki gösterdi. Kuranın AK Partililerin onayıyla çekildiğini savunan Yücel, "Biz CHP olarak yasal haklarımızı hukuk çerçevesinde sonuna kadar arayacağız" dedi.

METİN BURMALI