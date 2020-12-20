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Haberler İzmir HDP logolu restoran tabelası kaldırıldı

logolu restoran tabelası kaldırıldı

HDP logolu restoran tabelası kaldırıldı
Giriş Tarihi: 20.12.2020

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'nin "Kent Garden" isimli restoranı için tasarlanan ve kullanıma açılan logonun HDP'nin logosuna benzediği iddiasıyla gelen eleştirilere Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yanıt geldi.

KARALAMA KAMPANYASI
Özellikle AK Parti cephesinden gelen yoğun eleştiriler üzerine yazılı bir açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tartışma yaratan logonun kaldırıldığını duyurdu. Yapay bir gündem yaratılarak karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia eden Tugay, "Bu süreçte iyi niyetli vatansever insanlarımızın akıllarında kuşku oluşturma ihtimalini bile üzüntü verici ve kabul edilemez görmemiz, aynı zamanda iftira atılan konuyla ilgili olarak zaten her zaman taşıdığımız kurumsal ve siyasi hassasiyetimiz nedeniyle dün bahsi geçen tabela kaldırılmıştır. Buna rağmen paylaşımlarına devam edenlerin amaçları ortadadır" dedi.

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