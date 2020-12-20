Köşger’den HES kodu uyarısı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, HES Kodu tanımlaması yapılmayan hamiline kartların toplu ulaşıma kapatılabileceğini söyledi. Vali Köşger, İçişleri Bakanlığı'nın, pandemiyle mücadele kapsamında aldığı kararlardan biri olan şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartların, kişisel HES kodlarıyla eşleştirilmesi zorunluluğu noktasında İzmirli hemşerilerini uyararak, 30 Ekim'de başlayan süreçte HES Kodu tanımlaması yapılmayan hamiline kartların toplu ulaşıma kapatılabileceğini söyledi.

11 OCAK'A UZATILDI

Vali Köşger, "İzmir'de bu işlemin yürütücülüğünü Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü yapıyor. Halkımıza çeşitli medya kanalları aracılığıyla duyurular yapılmıştı. 30 Ekim'de başlayan uygulama; ilk etapta 15 Kasım, sonra 30 Kasım'a, son olarak da olarak 11 Ocak'a kadar uzatıldı" dedi.