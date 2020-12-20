Mizahlı ihanetiyle yine şaşırtmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 16 Aralık'ta başlayan 25 Aralık'a kadar devam edecek olan İzmir Mizah Festivali'ne Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'yı davet etmesine tepkiler büyüyor. İzmirliler sosyal medyadan 'İhanetin ve hareketin sanatı olmaz' diyerek festivale tepki gösteriyor. 'Tunç Soyer' başlığı altında atılan binlerce tepki tweetleriyle festival Türkiye'de gündem oldu.



HEPSİ VAKIF ÜYESİ ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in davetlisi olarak belediyenin çevrimiçi düzenlediği İzmir Uluslararası Mizah Festivali'ne önümüzdeki günlerde katılacak olan Türk ve İslam düşmanı karikatüristlerin merkezi Fransa'nın Paris kentinde olan ve Jean Plantu'nun kurucusu olduğu 'Cartooning for Peace' yani 'Barış için Karikatür' isimli vakfın üyesi olduklarının ortaya çıkması sosyal medyada Türkiye gündeminde ilk sıralarda yer aldı. 67 ülkede söylemlerinin tamamı bulundukları ülkeye muhalif ve Batı çıkarları ile uyumlu olan 203 karikatüristin vakıf aracılığı ile sürdürdüğü kirli ittifaka tepki gösteren yüzlerce kişi tepkilerini yaptıkları açıklamalarla dile getirdiler.

SOYER'E TEPKİ YAĞIYOR

CHP'li Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi'nce internet üzerinden 16 Aralık'ta çevrimiçi başlayan İzmir Uluslararası Mizah Festivali'nde, Türk, İslam ve Başkan Erdoğan karşıtı karikatürleri ile ön plana çıkan yabancı karikatüristlerin 'Cartooning for Peace' yani 'Barış için Karikatür' isimli vakfın üyesi çiz karala ekibi ile Soyer'e karşı tepkiler oldukça ilginç.

SÖYLEŞİYE KATILAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

24 Aralık'ta 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konu başlığı ile gerçekleştirilecek olan söyleşide yer alan isimler de dikkat çekti. Yahudi asıllı Türk karikatürist İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide ABD'den Daryl Cagle, Tunus'tan Nadia Khiari, İsrail'den Michel Kichka, Japonya'dan Norio Yamanoi, Hollanda'dan Tjeerd Royaards, Burkina Faso'dan Damien Glez, İtalya'dan Marilena Nardi, Fransa'dan Jean Plantu, Tayland'dan Mor Thiwawat Pattaragulwanit ve Etiyopya'dan Yemi Yetneberk katılacak.



GEREĞİNİ YAP SAYIN SOYER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'ihanet festivali' ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Soyer, "Sosyal medyada haberler çıktıktan sonra ben de araştırdım. Eğer böyle bir hadsizlik olursa gereğini yaparız" demişti. Ancak Soyer'in bu açıklamalarına rağmen festivalin 24 Aralık'taki oturumunu iptal etmemesi nedeniyle tepki yağıyor. Yüzlerce vatandaş tepki göstererek Soyer'in gereğini yapmasını bekliyor. İşte Başkan Soyer'e yönelik tepkilerden bazıları: