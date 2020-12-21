7 ayda 2 kez Kovid-19'u yenen hemşire, yaşadıklarını unutamıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir merkezde hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Savaş, nisan ayında rahatsızlanması üzerine eşi tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan muayene ve tetkiklerde akciğerlerinde Kovid-19'a bağlı tutulum tespit edilen Savaş, hastanede 10 gün tedavi gördü.

Evinde 3 hafta karantinada kalarak sağlığına kavuşan Savaş, kasım ayında nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu.

Yeniden Kovid-19 teşhisi konan Savaş, hastalığı ailesine bulaştırmamak için İzmir Valiliği tarafından belirlenen öğrenci yurdunda 3 hafta karantinada kaldı.

Savaş, sağlığına kavuşarak evine döndü.

"NEFESİMİN TIKANDIĞI ANLAR OLDU"

Hemşire Hatice Demir Savaş, AA muhabirine, Kovid-19 hastalığı nedeniyle 7 ay boyunca hayatının en zor dönemini geçirdiğini söyledi.

Hastalığın Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayında itibaren önerilen tüm tedbirlere dikkat ettiğini belirten Savaş, "Hastalık bende nefes darlığı olarak kendini gösterdi. Daha sonraki süreçlerde ise kalp çarpıntılarım çoğaldı. Bu hastalığı o kadar ağır geçirdim ki artık hayatımın sonuna geldiğimi, çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşünmeye başladım. Nefesimin tıkandığı anlar oldu. Kovid-19'un ne kadar zorlu bir hastalık olduğunu televizyonlardan izliyordum ama yaşayınca daha iyi öğrendim." dedi.

Savaş, kasım ayı başında şiddetli eklem ağrıları ve nefes almakta güçlük yaşamaya başlayınca yeniden hastaneye başvurduğunu, testin pozitif çıkmasıyla üzüntü yaşadığını anlattı.

Yine hasta olduğunu duyunca ağladığını aktaran Savaş, "Vücudum ikinci kez bu hastalığa dayanamaz, bu sefer bu hastalık beni sevdiklerimden ayıracak diye düşündüm. Hastalığı geçireli bir ay oldu ama hala eklem ağrılarım sürüyor. Bu hastalık genç ya da yaşlı ayırmıyor. Kimse 'bu hastalık bana buluşmaz' demesin. Herkes maske, mesafe ve temizliğine dikkat etsin. Ben bu hastalığı 2 kere yaşadım, artık 3'üncü kez yaşamak istemiyorum. Evimden bile çıkmaya korkuyorum." diye konuştu.

Akif Savaş da eşinin çok güçlü bir bünyesinin olduğunu belirterek, "O bizim kahramanımız, hastalığını bize bulaştırmamak için günlerce bizi görmedi. Çok şükür artık sağlığına kavuştu, evimize döndü." dedi.

"KOVİD-19 HASTALIĞI GEÇİRENLERİN VÜCUTLARINDA 3 AY İÇİNDE ENFEKSİYON BEKLENMEMEKTE"

İKÇÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından ise Kovid-19'u geçiren hastaların yeniden bu hastalığa yakalanma risklerinin bulunduğunu söyledi.

Hatice Demir Savaş'ın ikinci kez Kovid-19'a yakalandığını anlatan Sertoğullarından, şunları kaydetti:

"Herhangi bir enfeksiyon geçirdiğimizde bu, vücudumuzda antikor yanıtları oluşmaktadır. Kovid-19 ile ilgili yapılan çalışmalarda antikor seviyelerinin 3 ay sonra azalmaya başladığı ortaya kondu. 3 ay içinde Kovid-19 enfeksiyonu beklenmemekte ama bu süreden sonra antikor seviyeleri azalan hastalarımız, enfeksiyona karşı yatkın olacaklardır. Bu nedenle hastalığı geçirmiş vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına hastalığı hiç geçirmemiş vatandaşlarımız gibi uymalıdır."