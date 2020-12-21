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’de sağlık çalışanı virüse yenildi

Balıkesir’de sağlık çalışanı virüse yenildi
Giriş Tarihi: 21.12.2020

BALIKESİR'DE Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi eski başhekimi Serkan Munis (43) korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Munis, test sonucunun pozitif çıkması üzerine yaklaşık bir ay önce Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen sevilen diş hekimi, sabah saatlerinde verdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi. Serkan Munis'in cenazesi evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SUAT SALGIN

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