Böyle dostlar düşman başına!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in pandemi sürerken düzenleyeceği Mizah Festivali'ne Türkiye ve İslam düşmanı isimleri davet etmesiyle yaşanan skandal Türkiye gündemine otururken çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. Soyer'in geçtiğimiz yıllarda kurup akıl danıştığı İzmir Düşünce Topluluğu'na (İDT) aldığı üst düzey HDP'lilerden biri olan HDP MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz, PKK'nın haber ajansına skandal açıklamalar yaptı.



'SAYIN ÖCALAN' İFADESİ

İDT üyesi olarak Soyer'in akıl hocalarından biri olan Mahfuz Güleryüz, İmralı'da hapiste olan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürdü ve buna karşı baskı oluşturmak için PKK'lıların cezaevlerinde 27 Kasım'da başlattığı açlık grevi eylemlerine destek verdi. Devletin uyguladığı politikaya karşı herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Güleryüz, Türkiye'yi karalamaya çalışan açıklamalar yaptı. "Sayın Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinden bu yana tecrit süreci başladı. İmralı'da tecrit ağırlaştıkça toplumun hak ve özgürlük taleplerine karşı sistematik baskılar da ağırlaştırılıyor" iddiasında bulunan Güleryüz, "Toplumsal muhalefeti diri tutma ve güçlendirme konusunda üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğiz. HDP ve demokrasi güçlerine düşen görev bu süreci iyi değerlendiren doğru okuyan ve hem cezaevlerine dönük hem de toplumsal sorunlarımıza dönük doğru politikalar geliştiren bir noktada hareket etmemiz gerekiyor. Bunun yeni Türkiye'nin inşası adına büyük girişimler olacağını bilmek gerekiyor" diye konuştu.

YENİ ASIR TOPLANTI FOTOĞRAFINA ULAŞTI

YENİ Asır, belediyeye ait Tarihi Asansör Restoran'da yapılan İzmir Düşünce Topluluğu toplantısında çekilmiş bir fotoğrafa da ulaştı. Fotoğrafta Soyer ile birlikte HDP MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz de bulunuyor. Fotoğrafta Soyer, İDT üyesi olan HDP kurucularından Ertuğrul Barka ile el sıkışıyor. Barka'nın 28 Haziran 2015 tarihli paylaşımında PKK elebaşı Murat Karayılan'a ait "Bizim de Kobane'deki saldırılara cevap verecek fedai kızlarımız ve oğullarımız var" sözüne yer verdiği ortaya çıkmıştı.





TUTANAKLARA YANSIYAN EYLEM ÇAĞRISI

İDT'NİN kendi internet sitesinde yayınlanan toplantı tutanakları, Soyer'in bugünleri 2016'dan planladığını ortaya koydu. Buna göre, adeta HDP'lilerin ağzıyla konuşan ve Türkiye'de sistematik baskı ve korku politikaları uygulandığı iddiasında bulunan Soyer, 1 Aralık 2016 günkü toplantıda "Geniş kitlelerin ve farklı renklerin bir araya geleceği büyük şenlikler ve bu doğrultuda yaratıcı eylemler düzenlemeliyiz. Zaten iktidarın en zayıf karnı ve belki de iktidarı en çok rahatsız edecek şey de budur" ifadesini kullanıyor.



TÜRKİYE KÖTÜLENİYOR

2016'DAKİ aynı toplantı tutanaklarına göre HDP'den Kenan Kalyon'un da, "Türkiye'de faşizm gün geçtikçe kurumsallaşmaktadır" diyerek Türkiye'yi karalamaya çalıştığı görülüyor. HDP PM Üyesi Coşkun Üsterci de yine Türkiye'yi kötüleyerek, "İzlememiz gereken siyasetin temel işlevi 'siyasi örgütlenmeler' ve en nihayetinde 'iktidar' olmalıdır" diye konuşuyor.





BU RESİMDEKİ EKSİĞİ BULUN!

YENİ Asır, CHP'li Başkan Tunç Soyer'in İzmir Mizah Festivali'ne davet ettiği Türkiye ve İslam düşmanı çizimler yapan karikatüristler Fransız Jean Plantu ve İsrailli Michel Kichka'nın Paris'te Eyfel Kulesi önünde çekilmiş fotoğrafına ulaştı. Fotoğrafta iki ismin 24 Aralık'ta internet üzerinden yapılacak söyleşisinin moderatörlüğünü yapacak olan ve daha önce Soyer zamanında Seferihisar Belediyesi'nin yarışmalarında jüri üyeliği yapan karikatürist İzel Rozental da yer alıyor. Eyfel Kulesi'nin önünde çekilen fotoğrafta Plantu'nun kurucusu olduğu ve çeşitli iddialara konu olan Barış İçin Karikatür Vakfı etkinliğine katılan karikatürüstler yer alıyor. Fotoğraf, "Burada bir Soyer'in kendisi eksik" yorumlarına neden oldu.

Erhan GÜLENÇ

İhanetin mizahı olmaz!

Oturma eylemcisi Soyer!

İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? Tunç Soyer projeleri neden bitiremedi?

Kimden yanasın Soyer!

Soyer sevgisi karşılıksız kalmadı