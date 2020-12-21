CHP’de mektuplar havada uçuşuyor

CHP İzmir örgütünde baş gösteren, Urla, Menemen ve Kınık'ta yaşanan krizler sonrası aralarında eski beledi-ye başkanı, eski meclis üyesi ve eski yöneticilerin bulunduğu çok sayıda isim harekete geçti. Örgütteki huzursuzluk Menemen kriziyle tavan yaparken, sür-priz bir toplantı düzenlendi.



TOPLANTIDA alınan karar gereğince manifesto niteliğinde bir mektup kale-me alındı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e gönderildi. Mektupta "İzmir örgütümüzde yaşanan ciddi sorunlara ilişkin yapmış olduğumuz tespit ve önerilerimizi öncelikle sizlerle paylaşarak doğru kararlar alınmasına yardımcı olacağı ve doğru örnek teşkil edeceği inancını taşıyoruz" denildi.



NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

MEKTUPTA, özetle şu görüşlere yer verildi: "Yüzde 67 oyla tekrar kazanmış olduğumuz Urla Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla sonuçlanan sürecin sorumluları kimler? 20 yıl kesintisiz yönettiği-miz Menemen Belediyesi, seçiml-rin üzerinden 2 yıl geçmeden nasıl bu noktaya geldi? Siyasi itkidarın yıllardır sürdürdüğü bu tavra karşı İzmir'de mücadele verirken, son günler-de Kınık örgü-tümüzle ilgili basına yansı-yan olayların doğru olmadığını umut ediyoruz."





DİKKAT ÇEKEN İSİMLER İMZA ATTI

MEKTUBA imza atan isimler arasında Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eski il yöneticileri Altan İnanç, Osman Peri, Barış Erel, Savaş Akıncı, Metin Atmaca, Bülent Çetinkaya, Bahattin Özdemir, Şirin Akgül, Melek Kartal, Ülkümen Rodoplu, Nurcan Adıgüzel, Levent Çılı, Ali Karabay, Dilek Bilgin, Rıza Gök, Bedri Eren, Neşe Seçkin, Hasan Bağlarbunarı, Mustafa Evsen, Niyazi Arslan, Gül Kalkan, Abdullah Engin, Bülent Taşkın, İrfan Babacan, Zeki Günen, Necati İmam yer aldı.



'SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMELİYİ

MEKTUPTA ayrıca, "Süreç ve olaylar karşısında deneyim ve pratik önemlidir. Onun için de bu sürece örgütü dahil etmek, ortak aklı kullanmak ve tecrübeden yararlanmak sonuç alınmasında çok etkin olacaktır. Bu şehrin tüm insanları ve ülkemiz için sesimizi değil, sözümüzü yükseltmeliyiz artık" denildi.

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