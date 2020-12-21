Eşini bıçaklayan koca suçunu inkar etti

Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Zonguldak'tan İzmir'e gelen Emine Ç. (41), eşi S.Ç.'ye boşanma davası açtı. Menemen ilçesinde bulunan bir AVM'de temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Emine Ç., boşanmak üzere olduğu eşi S.Ç. tarafından takip edildiğini gerekçe göstererek koruma kararı çıkarttı. İddialara göre S.Ç., koruma kararına rağmen Emine Ç.'yi defalarca öldürmekle tehdit etti, koruma kararının bittiği gün de "Seni öldüreceğim" diye mesaj attı.



İKİ KİŞİYİ DE YARALADI

Geçtiğimiz haziran ayında eşinin çalıştığı AVM'ye iki bıçakla birlikte giden S.Ç., Emine Ç.'yi 9 yerinden bıçakladı. S.Ç., olay sırasında Emine Ç.'yi kurtarmaya gelen iş arkadaşı M.Ç.'yi kolundan ve bacağından, AVM'de müşteri olan F.C.'yi ise bıçakla kalbinden yaraladı. Olayın ardından S.Ç., AVM güvenliği tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. İlk celsesi Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında sanık S.Ç., ilk verdiği ifadenin aksine Emine Ç. ve F.C. ile M.Ç.'yi bıçakladığını kabul etmedi.





15 GÜN HASTANEDE YATTI

Bıçaklı saldırı sonrası 15 gün hastanede yattığını belirten Emine Ç., "Oradaki insanlar sayesinde kurtuldum. Bıçakla üstüme yürüdü ve beni sol tarafımdan bıçakladığını hissettim. O an can havliyle kaçıp kurtulmak istedim. Üstüme yürüdü, 9 yerimden bıçaklandım. Beni kurtarmak isteyen iki kişi de bıçaklandı. O olayın psikolojisini atlatamadım. Hala kötü günler yaşıyorum" diye konuştu.



SAVUNMA DEGIL HIKAYE

DAVA ile ilgili konuşan Emine Ç.'nin avukatı Cansu Aktaş da, "Kadına yönelik şiddete ilişkin diğer davalardan çok kez tanık olduğumuz unsurlar vardı. Sanık kıskançlık bahanesiyle bu fiili gerçekleştirdiğini söyledi. Yalnızca boşanma davasının konusu olabilecek ve suça etki etmeyecek hikayeler anlatıldı. Duruşma boyunca bir savunma değil, hikaye dinledik. Sanığın hak etmiş olduğu en ağır cezayı alması ve haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulanmaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.