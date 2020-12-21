Esnaf için güç birliği

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile bir araya geldi. Görüşmede son dönemlerde esnafın yaşadığı zorluklar ve çözüm için yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Esnaf kesimi için hayata geçirilen tedbirleri olumlu olarak niteleyen İESOB Başkanı Mutlu, "KOSGEB'in sıfır faizli Acil Destek Kredisi, Esnafa Kira ve Nakit Hibe yardımları sevindirici gelişmeler" dedi

İLÇELER DESTEK VERDİ

Bornova Belediye Başkanı Dr. İduğ'un ziyaretinde konuşan Mutlu, "Depremde mağdur olan İzmirli esnafa KOSGEB tarafından 100 bin lira limitli, ilk yılı ödemesiz kredi verilecek. Aylık bin lira nakit hibe ve 750-500 liralık kira yardımları yeterli olmasa da, ayakta kalma mücadelesi veren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Ancak sıkıntının büyümemesi için ilave tedbirlere ve daha güçlü önlemlere de ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu. Mutlu, şunları söyledi: "Bu noktada vadesi gelmiş borçlar ve ödemeler en az bir yıl süreyle ertelenmeldir. Küçük işletmelere 3 yıl vadeli, bir yılı geri ödemesiz, sıfır faizli krediler tahsis edilmelidir, İşyeri kapalı olanlara elektrik, doğalgaz gibi girdileri için faturalandırılma yapılmamalıdır, Gelir vergisinden ve hak kaybına uğratılmadan 2020 yılı SGK primlerinden muaf tutulmalıdır, Şoför esnafının kullandığı akaryakıttan ÖTV alınmamalıdır." Deprem ve pandemi sürecinde yerel yönetimlerden büyük destekler gördüklerini kaydeden Mutlu, "Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerini sıkıntılı günlerimizde hep yanımızda bulduk. Burada Bornova ve Bayraklı Belediyeleri'ne ayrı bir parantez açmak istiyorum. Mustafa İduğ, ticaret hayatının içinden geldiği için sorunlarımıza vakıf olan, kesimimizi en iyi anlayan idarecilerimizin başında geliyor. İlk günden bu yana kendisini içimizden birisi olarak gördük. Evet taleplerimiz var ama bize asıl lazım olan sayın İduğ'un sergilediği gibi samimi yaklaşımlar. Birlik, beraberlik içinde çalışmak, birbirimizi kucaklamak" ifadelerini kullandı.



BORÇLAR DONDURULMALI

ESNAF sanatkarların Türk toplumunun vazgeçilmez mozaiğini oluşturduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı İduğ, "Yaşanılan süreçte olumsuz yönde en fazla etkilenen kesim esnaf sanatkarlar. Hayata geçirilen yardımlar yeterli değil. Pandemi bitene kadar işletmelerin borçları faizsiz dondurulmalı. Meslekler bazında detaylı çalışmalar yapılmalı. İşletmelerin çalışan sayısı, bilançoları, sermaye yapıları gibi özellikleri göz önünde tutularak daha verimli tedbirler hayata geçirilmelidir" şeklinde konuştu. Bu süreçte belediyeye ait iş yerlerini işleten esnaftan kira almak istemediklerini ifade eden İduğ, konuyu ilk meclis toplantısına sunacaklarını kaydetti.