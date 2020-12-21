İzmir’de sokaklar boş kaldı

KORONA virüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir'de cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile İzmir'de de uygulanmaya başlayan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar evlerinde kalırken, kentin sokakları boş kaldı. Özellikle kentin simge noktalarında yaya yoğunluğunun olduğu Kemeraltı Çarşısı ve Konak Meydanı sessizliğe bürünürken, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Ankara Caddesi'nde ise az sayıda araç geçişinin olduğu gözlemlendi.