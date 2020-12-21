  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Rüzgar bebek ‘nefese’ muhtaç

Rüzgar bebek ‘nefese’ muhtaç

'da yaşayan 6 aylık Spinal Müsküler Atrofi () Tip 1 hastası Rüzgar bebek, nefes alabilmek için acil olarak solunum cihazı bekliyor.

Rüzgar bebek ‘nefese’ muhtaç
Giriş Tarihi: 21.12.2020

Cihazlardan birinin 38 bin lira olduğunu söyleyen işsiz olan baba İbrahim Çiçek, bebeğinin yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerden destek istedi. 1 yıldır işsiz olan baba İbrahim Çiçek, oturduğu evin 550 liralık kirasını ödeyemediğini söyledi. Maddi sıkıntılarla boğuştuğunu anlatan Çiçek, oğlu için büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Şu an hiçbir cihazımız yok. Bir öksürük cihazı 38 bin lira. Diğer solunum cihazı ise, 11-12 bin lira civarında. Bunların acil olarak alınması lazım. Amerika'da ve Macaristan'da SMA'lı çocukların tedavi şansı var. Tedavi maliyeti 2,5 milyon dolar civarında. Ülkemizde 1300'den fazla bebeğe SMA teşhisi konulduğunu biliyorum. Bize yardım eli uzatın, ateş düştüğü yeri yakar. Bu bebeklerimize sahip çıkalım. Bunlar melektir, bunlar yaşasınlar" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rüzgar bebek ‘nefese’ muhtaç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA