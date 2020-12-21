Rüzgar bebek ‘nefese’ muhtaç

Cihazlardan birinin 38 bin lira olduğunu söyleyen işsiz olan baba İbrahim Çiçek, bebeğinin yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerden destek istedi. 1 yıldır işsiz olan baba İbrahim Çiçek, oturduğu evin 550 liralık kirasını ödeyemediğini söyledi. Maddi sıkıntılarla boğuştuğunu anlatan Çiçek, oğlu için büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Şu an hiçbir cihazımız yok. Bir öksürük cihazı 38 bin lira. Diğer solunum cihazı ise, 11-12 bin lira civarında. Bunların acil olarak alınması lazım. Amerika'da ve Macaristan'da SMA'lı çocukların tedavi şansı var. Tedavi maliyeti 2,5 milyon dolar civarında. Ülkemizde 1300'den fazla bebeğe SMA teşhisi konulduğunu biliyorum. Bize yardım eli uzatın, ateş düştüğü yeri yakar. Bu bebeklerimize sahip çıkalım. Bunlar melektir, bunlar yaşasınlar" dedi.