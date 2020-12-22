Can güvenliğimiz yok

İzmir Konak'ta yaşayan üniversite öğrencileri Sevda Berna Güntekin ve Derya Kılıç, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Nisan'da evde oturdukları sırada gelen sesleri duyup, balkona çıktı. İddiaya göre, iki kadın, pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları D.Ö.'nün elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırarak, küfür ve hakaret etti.

SERBEST BIRAKILDI

Sevda Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti. İki genç kadın, gelen polisle karakola gidip D.Ö.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis D.Ö.'yü gözaltına aldı. D.Ö. ifadesinde, "Bana hakaret edip, tahrik ederek, sinirlendirdiler. Telefonları ile beni videoya çekmeye başladılar. Kendilerine silah veya şarjör göstermedim. Biraz alkol almıştım. Benden şikayetçi olan iki kişinin evlerine gelenler, sürekli olarak kapımı çaldığı için ve sürekli gürültü yaptıkları için onlara sinirlendim" dedi. D.Ö., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Güntekin ve Kılıç'ın şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından D.Ö. hakkında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde önce 'tehdit ve hakaret' suçlarından açılan dava, kamera kayıtları incelendikten sonra 'silahla tehdit' suçu nedeniyle kamu davası olarak değiştirildi. Davanın ilk duruşması bugün.



İFTİRA VE HAKARET

OLAY anında çok korktuklarını ve evlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Sevda Berna Güntekin, "Kısıtlama vardı, hepimiz evdeydik. Gece bir ses duyduk, merak edip balkona çıktık. 'Evde bunaldım' diyerek bağırıyordu. Şahıs beni görünce, 'Bu sarı o...... da burada' dedi. Ben de 'Neden böyle diyorsun?' diye sordum, daha sonra hakaretler etmeye devam etti. Alkol de almıştı. Olay anında ona kendisini videoya çektiğimizi söyledik. Bu sefer bana iftira atmaya başladı. Bana kötü kadın olduğumu, müşterilerimin onun zilini çaldığını söyledi. Önce öksürerek, size 'Korona virüs bulaştıracağım' dedi. Bizi soyup, bir arkadaşına dövdürerek videomuzu çektireceğini ve sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Sonra elindeki şarjörü gördük" dedi.