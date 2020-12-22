Düşmandan mizah öğreneceksek vay halimize

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Mizah Festivali kapsamında, Türk ve İslam karşıtı isimleri ağırlamaya hazırlanırken, tepkiler de çığ gibi büyüyor. Türkiye Cumhuriyeti ve islam düşmanlığı ile bilinen karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'yı 24 Aralık'taki söyleşide İzmirliler ile bir araya getirecek olan Tunç Soyer'e tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Soyer'in tüm tepkilere rağmen bu konuda ısrar etmesini anlamakta zorlanıyoruz! Çağrımızı da tekrar ediyoruz. Türk milletini, Cumhurbaşkanı'nı, İslam dinini ve bu toprakların tarihini sanat adı altında ayaklar altına alan bu isimleri konuk etmekten vazgeçmelidir. Kin, düşmanlık, nefret duygularını sanat kisvesiyle hayata geçiren bu isimlerden ne medet umduğunu bilmek istiyoruz. Mizahı düşmandan öğreneceksek, vay halimize!" diye konuştu.