Eksi 73 derecelik konteynerler hazır

Dünyanın merakla beklediği korona virüs aşısını depolamak ve nakliyesini sağlamak amacıyla yerli ve milli aşı konteynerleri İzmir'in Torbalı ilçesinde üretiliyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Beğendi Boru isimli fabrika, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayan ve kısa sürede tüm vatandaşların ulaşabileceği korona virüs (Covid-19) aşısının uygun koşullarda saklanması ve taşınması için yerli ve milli aşı taşıma konteyneri üretimine başladı. Cam elyafını yüksek basınç ve ısıyla işleyerek saç telinden ince bir malzeme elde edilerek ve uygun kimyasallarla karıştırılarak örülen 12 x 2.5 metre tanklar, aşının uygun koşullarda saklanmasını ve taşınmasını sağlayacak. Hava, kara ve deniz yoluyla nakliyeye uygun, 20 metreküp taşıma kapasitesine sahip bu ünitede aşılar, eksi 73 derecede bozulmadan korunabilecek.