‘Hayatımın sonuna geldiğimi sandım’

İZMİR'DE 7 ayda 2 kez korona virüs teşhisi konulan ve uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan hemşire Hatice Demir Savaş, herkesi kurallara uymaya çağırdı. Hemşire Hatice Demir Savaş, Kovid-19 hastalığı nedeniyle 7 ay boyunca hayatının en zor dönemini geçirdiğini söyledi. Hastalığın Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayında itibaren önerilen tüm tedbirlere dikkat ettiğini belirten Savaş, "Hastalık bende nefes darlığı olarak kendini gösterdi. Daha sonraki süreçlerde ise kalp çarpıntılarım çoğaldı. Bu hastalığı o kadar ağır geçirdim ki artık hayatımın sonuna geldiğimi, çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşünmeye başladım. Nefesimin tıkandığı anlar oldu. Kovid-19'un ne kadar zorlu bir hastalık olduğunu televizyonlardan izliyordum ama yaşayınca daha iyi öğrendim" dedi.