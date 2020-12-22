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Haberler İzmir Hilton’da zararın boyutu: 236 milyon lira

Hilton’da zararın boyutu: 236 milyon lira

Büyükşehir Belediyesi'nin 1987 yılında arsasını vererek yüzde 23.5 oranında ortak olduğu 'nde ağır tablo ortaya çıktı.

Hilton’da zararın boyutu: 236 milyon lira
Giriş Tarihi: 22.12.2020

Sayıştay raporlarına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi 33 yıldır en değerli arsasını verdiği halde tek kuruş gelir elde edemediği Hilton Oteli'nin 236 milyon TL'lik zararına da ortak oldu. Sayıştay raporunda bu durum şu cümlelerle ifade edildi: "Yapılan incelemelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi maliki olduğu taşınmazın otel yapılması amacıyla kurulan bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulması sonucu 1987 yılından itibaren konum ve değer açısından çok önemli 6.605,75m2 arsanın değerinden idare tarafından faydalanılamadığı görülmüştür." Raporda ayrıca buradaki kamu kaynağının verimsiz kullanımının sonlandırılması da istendi.

Hilton hesaplaşması

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