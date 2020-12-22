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Haberler İzmir İzmir'de bağ evinde 124 sığınmacı yakalandı

'de bağ evinde 124 yakalandı

Son dakika... 'in Torbalı ilçesinde, bağ evinde gizlenen 124 yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de bağ evinde 124 sığınmacı yakalandı

AA

22.12.2020, 14:05

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakızlar Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sığınmacıların saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreste aralarında çocukların da bulunduğu 51'i Suriye, 57'si Irak, 12'si İran ve 4'ü de Afgan uyruklu 124 sığınmacı yakalandı.

Organizatör olduğu tespit edilen Irak uyruklu Y.E.A, B.E.A. ve A.E.A. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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