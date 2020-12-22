İzmir'de bağ evinde 124 sığınmacı yakalandı

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakızlar Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sığınmacıların saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreste aralarında çocukların da bulunduğu 51'i Suriye, 57'si Irak, 12'si İran ve 4'ü de Afgan uyruklu 124 sığınmacı yakalandı.

Organizatör olduğu tespit edilen Irak uyruklu Y.E.A, B.E.A. ve A.E.A. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.