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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 22 Aralık Salı!

'de elektrik kesintisi Salı!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün 'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin detaylarını araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte Salı detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 22 Aralık Salı!

22.12.2020, 09:15

Arıza ve çalışma kaynaklı olarak kesintiler yaşanabilmekte. 'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte Salı yaşanacak ilçe ve mahalleler...

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