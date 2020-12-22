İzmir'de elektrik kesintisi 22 Aralık Salı!

Arıza ve çalışma kaynaklı olarak kesintiler yaşanabilmekte. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 22 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin detaylarını araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
Arıza ve çalışma kaynaklı olarak kesintiler yaşanabilmekte. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 22 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
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