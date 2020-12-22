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Haberler İzmir İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı

'de denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı

'in Bayraklı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen ve caddelerde uygulama yapan ekipleri, birçok suçtan aranan şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı

22.12.2020, 09:50

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında suçlulara göz açtırmadı. Kısıtlama nedeniyle ilçenin birçok noktasında devriye gezen polis ekipleri, işyeri hırsızlığı yapan şüphelileri yakalarken, çalınan para ve eşyaları ele geçirdi. Polisin cadde ve sokak aralarında yaptığı uygulamalarda ise terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., göçmen kaçakçılğı yapma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.İ., kasten yaralama suçundan aranan Y.Ö. ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan O.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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