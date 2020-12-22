İzmir’in altyapısına Fransız desteği

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentte devam eden altyapı yatırımları için Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile yaklaşık 50 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzaladı. Ajans, atık su tesislerindeki enerji tasarrufuna yönelik projeler için de İZSU'ya 500 bin euro hibe desteğinde bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, yüzde 3,2 faiz oranıyla 4 yıl anapara geri ödemesiz toplam 13 yıl vadeli kredinin Çeşme ve Dikili ilçelerinin içme suyu iletim hattı ve şehir şebekesi yatırımlarında kullanılacağını belirtti.