  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Sobadan çıkan yangında 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Sobadan çıkan yangında 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Sobadan çıkan yangında 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Giriş Tarihi: 22.12.2020

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, Abdülhakim Ecevit'e ait tek katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımlar kısa süre içerisinde tüm evi etkisi altına aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ecevit ailesinden 5 kişi, polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılmaz hale geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sobadan çıkan yangında 5 kişiyi itfaiye kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.