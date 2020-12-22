İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, Abdülhakim Ecevit'e ait tek katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımlar kısa süre içerisinde tüm evi etkisi altına aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ecevit ailesinden 5 kişi, polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılmaz hale geldi.
Sobadan çıkan yangında 5 kişiyi itfaiye kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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