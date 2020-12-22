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Haberler İzmir Tireli tosuncuk tutuksuz yargılanacak

Tireli tosuncuk tutuksuz yargılanacak

Tireli tosuncuk tutuksuz yargılanacak
Giriş Tarihi: 22.12.2020

İZMİR'İN Tire ilçesinde, halktan yüklü miktarda para topladığı gerekçesiyle hakkında dolandırıcılık iddiası ile şikayet bulunan terzi Mustafa B. ve ailesi Balıkesir Bigadiç'te yakalandıktan sonra Tire'de mahkemeye çıkarıldı. Yaklaşık 6 saat adliyede kalan baba Mustafa B. ve oğlu F.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARALARINI İSTEDİLER
MUSTAFA B'nin, 'kızım hasta' diyerek ilçedeki bir seyahat firmasından Kuzey Kıbrıs'a İstanbul aktarmalı dört kişilik uçak bileti aldığı öğrenildi. Uçakla, İstanbul'a giden Mustafa B. ve ailesi Kıbrıs uçağına binmekten son anda vazgeçti. Aile, Balıkesir Bigadiç'te kimlik denetimi yapan ekiplere yakalandı. Mustafa B. ifadesinde, suçlamaları reddetti. Adliyede bekleyen alacaklılar ise, "Paramızı istiyoruz" diye bağırdı.

AYŞEN ALPTÜNÜZ

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