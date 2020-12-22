Yeni kaldırım taşları Foça’yı ikiye böldü

Foça'da geçtiğimiz 18 Kasım'da Reha Midilli Caddesi'nin Demokrasi Meydanı'nın güneyindeki bölümde içme suyu şebekesi çalışması ile başlatılan taş döşeme çalışmaları tartışmalara neden oldu. Yoldaki ağır ve iri olan parke taşları kepçeyle sökülüp, kaldırılarak yerine 'Bergama taşı' olarak bilinen daha küçük ve kare kesme taşlar döşenmeye başlandı.

'KENTİN KİMLİĞİNİ YANSITIYORDU'

Bazı vatandaşlar ilçenin ünlü 'kara taş' efsanesiyle özdeşleştirdikleri taşların kent kimliği açısından önemli olduğunu ve yerine tekrar döşenmesini isterken, bazıları ise buradaki taşların tarihi bir değeri olmadığını belirterek yenileme çalışmalarını destekledi. Şikayetler üzerine İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Yaklaşık 1 ay sonra 10 Aralık'ta toplanan kurul döşenen taşların kalmasına, Reha Midilli Caddesi Sevgi Yolu'nun kalan bölümünün de aynı taşlarla tamamlanmasına karar verdi. 115 Sokak ve Değirmenlik Caddesi'nde ise eski büyük taşların tekrar yerine döşenmesine karar verildi.

'TARİHLE BİR İLGİSİ BULUNMUYOR'

Bu durum caddelerde iki farklı taş döşenmesi nedeniyle de eleştirildi. Doğduğundan beri Foça'da yaşayan vatandaşlardan Canan Limnili, "Foça halkı ikiye bölündü. Bazıları taşlarda yürümenin zor olduğundan bahsetti. Bizler ise bu taşların Foça'nın ambiyansı olduğunu, Foça'nın tarihi bir kent olduğunu söyleyerek bu taşların kalması gerektiğini savunduk. Yeni taşlar daha hafif olduğu için deformasyonu daha kolay" dedi. Esra Songül ise, "Bu taşların eski halinden pek çok kişi şikayetçiydi. Bence değişmiş olması çok iyi oldu. Değişen taşların da Foça'nın tarihiyle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. Tunç Yılmaz da, "30 yıldır Foça'da yaşıyorum. Yeni taşların döşenmesini destekliyorum çünkü diğerleri çok büyüktü. Kadınların topuklu ayakkabıları taşların arasına giriyordu" diye konuştu.



'ESKİ TAŞLARDA YÜRÜMEK DAHA KOLAYDI'



BAZI kişilerin eski taşlarda yürümenin zor olduğunu söylediğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını ifade eden vatandaşlardan Ayşe Egeli, "Yeni yapılan taşların araları çok açık ve değişen bir şey yok. Topuklu bir ayakkabıyla dolaşmam mümkün değil" dedi. Taş yerine asfalt döşenmesi gerektiğini destekleyen vatandaşlardan Zehra Koldaş ise "Her yer asfalt olsa bence daha iyi. Yürürken zorlanıyoruz, düşüyoruz. Hiçbir değişiklik yok" diye konuştu.