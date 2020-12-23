16 yaşındaki maganda terör estirdi

İzmir Konak'ta 16 yaşındaki maganda sokak ortasında terör estirdi. Olay Zeytinlik Mahallesi 3499 Sokak'ta meydana geldi. M.B. isimli genç, önceki akşam saatlerinde evlerinin önünden çevreye, pompalı tüfek ile ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar, bakkala giden Seçil Ulucağaç'ın (30) sol eline isabet etti. Olayda bir otomobilin camı da saçmalar nedeniyle kırıldı.

MAHALLEDEKİ ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahelesini yaptığı Ulucağaç, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ise, kaçan şüpheli M.B.'yi anneannesinin evinde yakaladı. Yağma, kapkaç ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen M.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Saldırganı mahalleden tanıdığını söyleyen Seçil Ulucağaç, "Biz şüpheliyi bizzat tanıyoruz. Kendisi mahallemizden. Mahalledeki çocukları hedef almış. Havaya değil, direkt üzerlerine ateş ediyordu" dedi. Görgü tanığı Coşkun Işık da, "Ateş eden çocuk, uçucu madde bağımlısı. Kendini kaybediyor. Çok fazla suçu var" diye konuştu.