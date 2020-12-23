İzmir Valiliği'nden yılbaşı tedbirleri! Bunları yapmak yasak

İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı.

Kurul, yılbaşı için alınan tedbir kararlarını netleştirirken kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu önerileri ve Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda İzmir'de uygulanacak kararlar net olarak açıklandı.

İşte İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı:

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.12.2020 tarihli ve 21153 sayılı otel/konaklama tesislerinde yılbaşı programları konulu Genelgelerinde belirtildiği üzere;

-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarihli ve 20856 sayılı Genelgesi ile 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ve bu kısıtlama süresince, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesinde belirlenen usul ve esasların geçerli olması hususu ve Genelge'nin ekinde yer alan "sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair listede" oteller ve konaklama tesislerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde faaliyet gösterebileceği belirtilmiştir.

-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgesi ile otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri belirtilerek bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.

-Yukarıda belirtilen tedbirlerin temel amacı sosyal izolasyonun üst seviyede sağlanarak hastalığın yayılımının azaltılmasıdır. Hal böyleyken yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı/satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu görülmektedir.

-Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 04 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri için aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda;

1-Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde? sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

-Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmamasına,

2-Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dâhil canlı müzik icra edilmemesine, saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmemesine,

3-Yine bu süre/günlerde? otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınarak ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilmesine,

4-Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasının sağlanmasına,

5-Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesi sağlanarak, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının kontrol edilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.