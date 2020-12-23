İzmir'de elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte 23 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
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