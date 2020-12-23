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İzmir'de elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli kesintiler meydana gelecek. İşte 23 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....