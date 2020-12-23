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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba!

'de elektrik kesintisi Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. 'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli kesintiler meydana gelecek. İşte Çarşamba detayları....

İzmir'de elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba!

23.12.2020, 09:01

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte Çarşamba detayları...

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