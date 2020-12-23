İzmir’e en üst seviyede sağlık hizmeti vereceğiz

13'üncü hastanesini İzmir'de 9 Eylül tarihinde açan Türkiye'nin öncü sağlık grubu Medicana, seçkin hekim kadrosuyla İzmir'e en üst seviyede sağlık hizmeti vermeyi hedefliyor. Medicana International İzmir Hastanesi yönetimi, tüm tıp disiplinleri, özellikli tedavileri ve üstün teknoloji ile birleştirdikleri cerrahi tedavi olanaklarını, hasta odaklı hizmet anlayışıyla bölgeye sunduklarını söyledi.



İNSANA YATIRIM YAPTIK

110 milyon dolarlık yatırımla İzmir sağlık sektörünü hareketlendiren Medicana, Çeşme'de 2021 yılında hasta kabulüne başlaması hedeflenen yeni hastanesi için de gün sayıyor. Medicana Sağlık Grubu'nun sağlık sektöründeki öncü görevini büyük bir başarı ile sürdürdüğünü ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, "Medicana'yı Medicana yapan en önemli özelliği insan kaynağıdır. Hastane binasını hekimlerimizin üzerine inşa ederiz dersem abartmış olmam. Yoksa, herkes iyi teknoloji getiriyor, kaliteli binalar yapıyor ama mühim olan insan kaynağına yapılan yatırımdır. Hedefimiz önce hastalarımızın, sonrasında tüm çalışanlarımızın konforunu sağlamaktır" diye konuştu.



BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

İzmir ve Ege Bölgesi'ne beklentilerin çok üstünde hizmet vermeye devam edeceklerini vurgulayan Dr. Ünal, "İzmir'e çok şey kazandıracağımız kesin. İzmir'deki merkeze bağlı çalışan ilk zincir hastaneyiz. Kentte çok şeyi değiştireceğiz. Hastanemiz bir çok branşın bir arada çalıştığı özellikli merkezlerin bulunduğu bir hastane. Uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atan uzman, akademik bir hekim kadrosu kurmak için çabaladık ve başardık. Efsane bir ekip kurulduğunu söyleyebilirim. Tüm branşların standart aksamı, görüntüleme cihazları, son teknoloji laboratuvarlar, özellikli olarak radyasyon onkolojisine yönelik cihazlar ve bu cihazların alt yapısı hastanemizde zaten mevcut. Örneğin hastanemizde da Vinci cerrahi robot bulunuyor. Tüm operasyonlar başarıyla yapılıyor" dedi.



SIRADA ÇESME VAR

SADECE sağlık turizmi değil, turistin sağlığı ile de doğrudan ilgilendiklerini belirten Dr. Ünal, "Bölgemizi bir sezonda ziyaret eden 6 milyon turistin sağlık hizmeti alacağı bir merkezin olması şart. Bence İzmir'in sağlıkta çok daha fazla özel sektör yatırımına ihtiyacı var. Büyük yatırımlar yapılmalı" ifadelerini kullandı. Dr. Ünal, şöyle konuştu: "İzmir'in güneyinde yeni bir yatırım planlıyoruz. Çeşme, bu anlamda ilk durağımız olacak. Medicana Uluslararası Hasta Merkeziyle, yurt dışından gelen hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunma konusunda da iddialıyız. Medicana Sağlık Grubu 2008 yılından bu yana 164 farklı ülkeden gelen hastalarına gelişmiş sağlık hizmeti sunuyor."

Tolga TEKİN