Orası, İzmir’in en sağlam bölgelerinden

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sözcü Gazetesi'nin İzmir'de Bayraklı sırtlarına yapılacak deprem konutlarının ve bu alanın yanında inşaatı süren şehir hastanesinin diri fay hattının geçtiği yere yapıldığı ve bunun tehlike yaratacağı yönündeki haberini Yeni Asır'a değerlendirdi.



"ALGI YARATILIYOR"

Şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlığına getirilen Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube eski Başkanı Alim Murathan'ın sözlerine dayandırılan haberle ilgili konuşan Sözbilir, "Yazılanlar doğru değil. Bir kere o bölgeden geçen Bornova Fayı aktif, diri bir fay değil. O fayı ben çok çalıştım, çok iyi biliyorum. İkincisi bunu söyleyen kişi hidrojeolog. Yani konuyla yakından uzaktan ilgisi yok" dedi. "Rezerv alanı ve hastane yapılacak yer zaten İzmir'in en sağlam yerlerinden bir tanesi" diyen Prof. Dr. Sözbilir, "Oradan devam ediyor Atatürk Mahallesi ve Evka 4'ün olduğu o bölgeler kaya üzerindedir. Oralar kaya. Zaten İzmir'e baktığımızda Evkaların hepsi kayalar üzerine yapılmış, zemin olarak en sağlam yerlerdir. Doğru o bölgede bir fay var, Bornova fayı. Ayrıca kolları da vardır. Fakat orası deprem üretme potansiyeli olan aktif bir fay değil. Bunu bilmeyen arkadaşlar, sansasyonel haber yaratmak için hem topluma hem halka hem basına hem devlete yalan yanlış bilgi veriyorlar" diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Sözbil

"KONUNUN UZMANI DEĞİL"

Bir yerde hastane, ev veya herhangi bir bina yapılırken, yani yer imara açarken jeolojik, jeoteknik tetkiklerin yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Aktif fay varsa oraya bina yapılmaz. Bunlar 1999 depreminden beri Türkiye'de uygulanan prosedürler. Dolayısıyla orada bir hastane yapılmışsa çok basit bir mantıkla düşündüğümüzde zaten ordan aktif fay geçmiyor demektir" dedi. Jeoloji mühendisi olmanın depremle ilgili konuşabilmek için tek başına yeterli olmadığını ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, şöyle konuştu: "Her şeyin nasıl ki doktoru varsa jeoloji ve jeofizik biliminde de aynı şey var, yani sudan anlayan bir adam depremden anlamaz. Bu açıklamayı yapan kişi hidrojeolog, yani suyla ilgili Devlet Su İşleri'nden emekli biri. Ayrıca şu anda odanın başkanı değil, o da yanlış."

Şehir hastanesinin yapımı sürüyor

Deprem konutları bittiğinde böyle görünecek



BAKANLIK DA YALANLADI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de yapılacak deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde olduğu iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: İzmir'de deprem sonrası başlatılan rezerv konut alanı tespit çalışmaları kapsamında Bayraklı ilçesi sınırları içerisindeki 3 milyon 800 bin metrekarelik alanda, bakanlığımızın teknik ekipleri ve bilim insanları tarafından jeolojik, jeoteknik, jeofizik çalışmalar ve MTA diri fay haritasında belirtilen faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir.





BÜYÜKŞEHİR'İN BÜYÜK YANLIŞI

UZMAN olmayan kişilerin yaptığı bu açıklamaların yanlış sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremin ardından kurduğu afet bilim kurulunu da eleştirdi. Prof. Dr. Sözbilir, "Belediyeler ve odalar ayrı deprem kurulu oluşturuyor. İçinde her daldan adam var. İzmir Büyükşehir Belediyesi de yanlış yapıyor. Büyükşehir'in deprem bilim kurulunda İzmir'in ve neredeyse Ege'nin tek deprem araştırma merkezi müdürlüğü yok. Konunun tek uzmanlarından biri benim ve ben yokum. Hiçbiri konuyla ilgili uzmanlar değil" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ