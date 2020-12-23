TARKEM Kemeraltı için yeni kararlar aldı

TARİHİ Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş'nin (TARKEM) Aralık ayı yönetim kurulu toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. TARKEM'in yeni yıl öncesi son toplantısında pandemi nedeniyle zor günler geçiren Kemeraltı esnafına can suyu olacak e-Kemeraltı projesinin başlatılması, Tevfik Paşa Konaklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM işbirliği ile restore edilmesi ve 2. Vakıflar Konağının restorasyon projesinin hazırlanması kararı alındı.