Tire’de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR Tire'de bir büfeye kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda Sezgin Mertol (36) yaşamını yitirirken, büfede bulunan S.U ise yaralandı. İstasyon caddesindeki büfeye dün sabah kimliği belirsiz iki kişi, silahla ateş açtı. Büfede işçi olarak çalışan Sezgin Mertol ve yanındaki S.U. açılan ateşle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar, plakasız bir otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Başından ağır şekilde yaralanan Mertol, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

KAZIM YÖRÜKCE