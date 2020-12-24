BISIM bisikletlerine bilinçli zarar veriliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesinin bisiklet kiralama sistemi olan BİSİM'e ait bisiklet ve istasyonlara son dönemde bilinçli olarak verilen zararlar, sistemin aksamasına neden oldu. Ayda ortalama 150 adet bisikletin ağır hasarlı olarak tamir merkezine gönderildiği BİSİM'de, bisikletlere zarar veren yaklaşık 200 kişiye dava açıldı. BİSİM Sorumlusu Erdem Önen, "Zararlardan dolayı bazı noktalara daha iyi hizmet vermek konusunda zorlanıyoruz" dedi.