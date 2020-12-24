CHP'li Buca Belediyesi Bekir Coşkun'un heykelini açmaya hazırlanıyor

Buca Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısında oybirliğiyle Menderes Mahallesi'nde yapımı süren dev parka hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un adının verilmesini kararlaştırdı. Belediye, aynı zamanda parkın içine Coşkun'un heykelinin de yapılması için proje hazırladı.

2 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK

Bekir Coşkun'un heykelinin yapımı için heykeltıraş Derya Ersoy, Ali Yaldır ve Zafer Dağdeviren çalışma başlattı. Kaidesiz haliyle yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olacak heykelde, Bekir Coşkun'un bir sohbet sırasında gülümseyerek durduğu hali tasvir edildi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

Bekir Coşkun'un ilk heykelini yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade eden heykeltıraş Derya Ersoy, "Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bekir Coşkun'un heykelini yapmamız için bizlere ulaştı. Tasarımlarımızı hazırladık. Bekir Coşkun'u en sıcak haliyle anlatan bir çalışma yapmayı kararlaştırdık. Bekir Coşkun'un ifadesini ve iç ruhunu anlatan bir eser olması için çalışıyoruz. Onun sıcak gülüşünü anlatmaya çalışacağız. Heykelin yanında bir sehpa, not defteri ve kalemi yer alacak. Kendimizi böyle bir çalışmada gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz. Bekir Coşkun gibi bir gazetecinin ilk heykelini yapmak bize nasip oldu" diye konuştu.