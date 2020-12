Haberler İzmir Foça'da önlemler sonuç verdi, foklar yeniden görülmeye başlandı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da sayıları her geçen gün azalan foklar için alınan önlemler işe yaradı. Son aylarda Siren Kayalıkları, Atatürk Adası ve Foça Limanı ve çevresinde foklar sıkça görülmeye başlandı. Sayılarının da her geçen gün arttığı belirlenen foklara, balıkçıların yoğun olarak avlandığı bölgelerde de rastlanır oldu.

24.12.2020, 10:14