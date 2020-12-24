  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

'de 11 bin 200 litre ele geçirildi

'in Menderes ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 11 bin 200 litre ele geçirdi.

İzmir'de 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

24.12.2020, 18:30

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 5 ve 220 litrelik bidonlar halinde 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili M.G. isimli 1 şahıs gözaltına alınırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.