Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir adreste uyuşturucu hap bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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