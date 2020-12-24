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Haberler İzmir İzmir'de 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

'de 16 bin 800 hap ele geçirildi

'in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
AA

24.12.2020, 08:34

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir adreste uyuşturucu hap bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

‘Sokak benim’ deyip betonla kapattı

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