İzmir’de vaka sayıları düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla yapılan online zirvenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İzmir'de vaka sayısında son bir haftada yüzde 30 düşüş yaşandığını, yatak doluluk oranının yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 77 olduğunu bildirdi.

EVDE BULAŞ YÜZDE 85

Bu illerde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladığını belirten Bakan Koca, "Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor. Tedbirlere ısrarla uyalım" ifadelerini kullandı. Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü vurgulayan Bakan Koca, "Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.



YILBASINDA BALO YASAK

İZMİR İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada yılbaşı günü için otel programlarına dair bilgilendirme yapıldı ve eğlence, balo gibi düzenlemelere müsaade edilmeyeceği aktarıldı. 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması süresince, otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri belirtildi. Yılbaşı gecesi saat 22.00'den itibaren ise, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyeceği duyuruldu.