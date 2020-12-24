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Haberler İzmir Menderes yangınının şüphelisi yargılanıyor

Menderes yangınının şüphelisi yargılanıyor

Menderes yangınının şüphelisi yargılanıyor

24.12.2020

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 Ağustos'ta 430 hektarlık ormanlık alanın yanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı E.Y' (51) hakkında "kasten orman yakmak" suçundan iddianame hazırlandı. Olay günü bölgede ailesiyle kampta kaldığını ve yanan bölgeye yaklaşmadığını belirten şüpheli için iddianamede, en az 10 yıl hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi talep edildi. Yaklaşık 2 ay cezaevinde kalan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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