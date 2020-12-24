Vatansever İzmirlilerin isyanı karşılık buldu! İhanet festivali iptal edildi

Yeni Asır'ın ısrarlı yayınları ve vatansever İzmirlilerin tepkileri sonuç buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in İzmir Mizah Festivali'nde Türkiye ve İslam düşmanı yabancı karikatüristleri konuşmacı yapacağı bugünkü söyleşi iptal oldu. Kamuoyunun isyanı üzerine İzmir Valiliği harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arandı ve kamuoyunun tepkisi hatırlatıldı. Bunun üzerine söyleşi iptal oldu. Etkinliğin iptal olduğunu Vali Köşger, bir vatandaşın konuyla ilgili kendisine attığı bir tweete verdiği cevapla kamuoyuna duyurdu. Böylece Türkiye düşmanlarının sesi kısıldı.





İHANETTEN FARKSIZDI

İzmir, Türkiye'ye ve Atatürk'ün ilkelerine yürekten bağlı bir kent...Bunu da Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunu sıktığından bu yana coşku ve kararlılıkla sürdürüyor. Fakat bugün İzmir'de, hem de Büyükşehir Belediyesi eliyle Türkiye'ye adeta 'ihanet' olacak bir etkinliği planlanıyordu. Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'den göreve gelen Başkan Soyer, İzmir Mizah Festivali kapsamında Türkiye ve İslam'a düşmanlıklarıyla tanınan yabancı karikatüristleri İzmirlilerle buluşturmaya hazırlanıyordu.



SÖZDE BARIŞ MESAJI

Türkiye ve İslam düşmanı çizerlere kucak açan 'Cartooning for Peace' yani 'Barış için Karikatür' isimli vakfın üyesi olan Fransa'dan Jean Plantu, ABD'den Daryl Cagle, Tunus'tan Nadia Khiari, İsrail'den Michel Kichka, Japonya'dan Norio Yamanoi, Hollanda'dan Tjeerd Royaards, Burkina Faso'dan Damien Glez, İtalya'dan Marilena Nardi, Tayland'dan Mor Thiwawat Pattaragulwanit ve Etiyopya'dan Yemi Yetneberk'i, İzmirliler ile buluşturacaktı.

Jean Plantu-FRANSA





HER FIRSATTA KARALIYORLAR

Başta Plantu, Kichka, Cagle ve Royaards olmak üzere her buldukları fırsatta Türkiye'ye düşmanlık eden çizimler yapan bu karikatüristler, yine aynı vakfın üyesi olan Yahudi kökenli Türk karikatürist İzel Rozental'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konulu söyleşide konuşacak. Etkinlik, 19.00'da belediyeye ait İzmirtube üzerinden yayınlanacak.

Damien Glez BURKİNA FASO







SÖYLEŞİDE ISRAR ETTİ

Yeni Asır, etkinliğe Türkiye ve İslam düşmanlığı yapan Plantu ve Kichka gibi çizerlerin katılacağını ortaya çıkardı. Yeni Asır'ın, bu girişimi "İhanet festivali" başlığıyla manşetine taşımasının ardından kamuoyu harekete geçti. Soyer'e art arda tepkiler yağdı. Fakat, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'li üst düzey isimleri, kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'nda (İDT) kendisine akıl hocası yapan Soyer, adeta Nuh dedi peygamber demedi. Her kesimden gelen, hatta sosyal medyada 'trend topic' haline gelen tepkilere rağmen bu 'ihanet' etkinliğini düzenlemekte ısrar etti.

Tjeerd Royaards HOLLANDA



SORU BİLE SORULAMIYOR



Bu arada söyleşi öyle bir tasarlandı ki, İzmirlilerin Türkiye düşmanı olan bu karikatüristlere soru sormasına bile izin verilmeyecekti. Çünkü önceden çekimi yapılan etkinlik, bugün banttan İzmirlilere aktarılacaktı. Böylece sürekli olarak Türkiye'yi kötüleyen bu isimlere, "Sizin Türkiye ile derdiniz ne?", "Türkiye'nin teröre karşı kendisini koruması sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?" şeklinde soru yöneltmek isteyen İzmirlilere söz hakkı tanınmayacaktı.

Daryl Cagle-ABD



BAŞKAN SOYER İÇİN SON ŞANS



Bugüne kadarki icraatlarıyla adeta 'kendisine verilmiş bir misyonu' yerine getirdiği izlenimi oluşturan Soyer bu 'ihanet' etkinliğinden geri adım

atmamakta ısrar ederken devreye İzmir Valiliği girdi. Vali Yavuz Selim Köşger, dün Soyer'i aradı ve kamuoyunun tepkisini hatırlattı. Bunun üzerine etkinlik iptal edildi. Bugün İzmirliler, her gün trafikte çile çekiyor. Hala Körfez'in pis kokusuna maruz kalıyoruz. İzmir, kentsel gelişim anlamında birçok Anadolu kentinin gerisinde kaldı. Gittiğimiz bir çok kentte yapılanlara gıptayla bakıyoruz. İşte Soyer, İzmir'in sorunlarını çözecek ve kenti yeniden hak ettiği yerlere taşıyacak icraatlarla adından söz ettirmesi gerekirken maalesef böyle tuhaf icraatlarıyla gündeme geliyor. Biz trafik sorunun çözümünü beklerken o belediyeye PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den gönderilen listelerde yer alan isimleri dolduruyor. Kurduğu İDT'ye PKK elebaşına özgürlük isteyen çok sayıda HDP yöneticisine yer veriyor.







KAMUOYUNUN GÜCÜ

İzmirli hizmet beklerken Başkan Soyer çıkıp, "Kürtlerin anadilde hizmet talebini Ankara'nın insafına bırakamayız" gibi açıklamalar yapıyor. Kıbrıs için "Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor. Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakmalıyız" diyerek Rum tezleriyle konuşuyor. PKK'yı kınaması için yapılan çağrılara "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak neye yarayacak? Bu nasıl bir mantık?" cevabı verebiliyor. Bu icraatlarının üzerine Soyer kalkıp böyle bir söyleşi tertipledi. Ancak vatansever İzmirlilerin tepkisi amacına ulaştı ve Türkiye düşmanlarının sesi kısıldı.

Erhan GÜLENÇ

İhanetin mizahı olmaz!

Soyer sevgisi karşılıksız kalmadı

Tunç Soyer ve Serdar Sandal gerçekleri gizliyor!

İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? Tunç Soyer projeleri neden bitiremedi?

Kimden yanasın Soyer!