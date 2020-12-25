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Haberler İzmir “6 büyük projeyi hayata geçireceğiz”

“6 büyük projeyi hayata geçireceğiz”

“6 büyük projeyi hayata geçireceğiz”

25.12.2020

BUHARKENT Belediye Başkanı Mehmet Erol, 2020'de başlattıkları proje atağını 2021'de devam ettireceklerini belirterek "İlçemizde 6 büyük projeyi gelecek yıl tamamlayacağız" dedi. Başkan Erol, yeni yılda yeni projelerin müjdesini verdi. Projelerin 2021'de hızlı bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Erol, "Buharkent OSB, Güneş Enerjisi Santrali, 3 milyon parke taşı, Kültür Merkezi projelerini bu yıl tamamladık. Pazaryeri, seyir tepesi, sanayi sitesi park alanı, jeotermal ısıtma, Ortakçı kaplıcası, 24 derslikli okul gibi 6 büyük projeyi hayata geçireceğiz. 2022'de ise vaat ettiğimiz tüm projeleri bitireceğiz" diye konuştu. Erol ilçede salgının kontrol altında olduğunu belirtti.

KAZIM YÖRÜKCE

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