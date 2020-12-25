BUHARKENT Belediye Başkanı Mehmet Erol, 2020'de başlattıkları proje atağını 2021'de devam ettireceklerini belirterek "İlçemizde 6 büyük projeyi gelecek yıl tamamlayacağız" dedi. Başkan Erol, yeni yılda yeni projelerin müjdesini verdi. Projelerin 2021'de hızlı bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Erol, "Buharkent OSB, Güneş Enerjisi Santrali, 3 milyon parke taşı, Kültür Merkezi projelerini bu yıl tamamladık. Pazaryeri, seyir tepesi, sanayi sitesi park alanı, jeotermal ısıtma, Ortakçı kaplıcası, 24 derslikli okul gibi 6 büyük projeyi hayata geçireceğiz. 2022'de ise vaat ettiğimiz tüm projeleri bitireceğiz" diye konuştu. Erol ilçede salgının kontrol altında olduğunu belirtti.

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