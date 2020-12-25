  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Foça’da foklar yeniden görülmeye baslandı

Foça’da foklar yeniden görülmeye baslandı

Foça’da foklar yeniden görülmeye baslandı

25.12.2020

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da sayıları her geçen gün azalan foklar için alınan önlemler işe yaradı. Son aylarda Siren Kayalıkları, Atatürk Adası ile Foça Limanı ve çevresinde foklar sıkça görülmeye başlandı. Sayılarının da her geçen gün arttığı belirlenen foklara, balıkçıların yoğun olarak avlandığı bölgelerde de rastlanyor. Foçalı Balıkçı ve Su Altı Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Temsilcisi Ceyhun Ekinci, "Denize çıkan arkadaşlarımız fokları sık görmeye başladı. Farklı foklar gördüklerini umut ediyorum. Dünyada çok azaldılar. 500- 600 kadar kaldı. Türkiye de de 100 kadar olduğu tespit edildi" dedi. Foçalı balıkçılardan Kaya Çakmak da son 10 gün içinde fokları 4 defa gördüğünü belirtirken, Mücahit Balıkçı da denize açıldıklarında foklara rastladıklarını anlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Foça’da foklar yeniden görülmeye baslandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.