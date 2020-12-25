Foça’da foklar yeniden görülmeye baslandı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da sayıları her geçen gün azalan foklar için alınan önlemler işe yaradı. Son aylarda Siren Kayalıkları, Atatürk Adası ile Foça Limanı ve çevresinde foklar sıkça görülmeye başlandı. Sayılarının da her geçen gün arttığı belirlenen foklara, balıkçıların yoğun olarak avlandığı bölgelerde de rastlanyor. Foçalı Balıkçı ve Su Altı Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Temsilcisi Ceyhun Ekinci, "Denize çıkan arkadaşlarımız fokları sık görmeye başladı. Farklı foklar gördüklerini umut ediyorum. Dünyada çok azaldılar. 500- 600 kadar kaldı. Türkiye de de 100 kadar olduğu tespit edildi" dedi. Foçalı balıkçılardan Kaya Çakmak da son 10 gün içinde fokları 4 defa gördüğünü belirtirken, Mücahit Balıkçı da denize açıldıklarında foklara rastladıklarını anlattı.