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Haberler İzmir Hazine arazisi satan 8 şüpheli yakalandı

Hazine arazisi satan 8 şüpheli yakalandı

Hazine arazisi satan 8 şüpheli yakalandı

25.12.2020

İZMİR Urla'da hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan 6'sı kamu görevlisi 8 zanlı yakalandı. Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları soruşturmada 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 8 kişiyi gözaltına alındı. Kanuna aykırı olarak hazine ve orman arazilerini satmaya çalıştıkları belirlenen zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.

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