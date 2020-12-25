Hazine arazisi satan 8 şüpheli yakalandı

İZMİR Urla'da hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan 6'sı kamu görevlisi 8 zanlı yakalandı. Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları soruşturmada 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 8 kişiyi gözaltına alındı. Kanuna aykırı olarak hazine ve orman arazilerini satmaya çalıştıkları belirlenen zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.