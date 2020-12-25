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Haberler İzmir İzmir'de 2 ayrı fabrikada korkutan yangın

'de 2 ayrı fabrikada korkutan

'in Buca ilçesinde 2 ayrı fabrikada çıkan yangınları söndürmek için çalışmalar sürüyor. İzmir’in Karabağlar ilçesinde atık kağıt fabrikası olduğu öğrenilen 4 katlı iş yerinde çıktı. Yangın kısa sürede binanın tamamını sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir'de 2 ayrı fabrikada korkutan yangın
AA

25.12.2020, 08:38

İzmir'in Buca ilçesinde 2 ayrı fabrikada çıkan yangınları söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

4 KATLI KAĞIT FABRİKASINA DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Öte yandan yine Buca ilçesinde bulunan Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da yangın çıktı.

Binanın tamamına yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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