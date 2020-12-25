İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI ÜLKE GENELİNDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ LODOS UYARISI

Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Antalya il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 0°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Az bulutlu

KARS °C, -5°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, -1°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu