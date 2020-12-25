Narkotik polisi Ege’de kuş uçurtmadı

İZMİR Konak'ta bir adrese düzenlenen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'ta bir adreste uyuşturucu hap satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

KOVALAMACA YAŞANDI

Balıkesir Ayvalık'ta Narkotik polisi 2 operasyonla 5 uyuşturucu satıcısını ele geçirdi. Ekipler, önce M.Y.O'yu kovalamacayla yakaladı. Şahsın üzerinde uyuşturucu maddeler ve bir hassas terazi bulundu. Onun itirafıyla M.O. ile C.K. isimli iki kişide de uyuşturucu madde bulundu. Adliyeye çıkarılan 3 şahıstan M.Y.O. tutuklandı, M.O. ile C.K. kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eşzamanlı düzenlenen diğer operasyonda ise İzmir'den gelen bir aracı durduran ekipler, uyuşturucu madde ve hassas teraziye el koydu. Araçtaki F.K. ile S.Ç. gözaltına alındı. F.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.Ç. ise tutuklandı.

KUŞADASI'NDA OPERASYON

Aydın Kuşadası'ndaki operasyonda İkiçeşmelik mahallesinde Romanya uyruklu Alexandru V. ile Suriye uyruklu Ebrahem A'nın oturduğu evlere baskın düzenlendi. 22.5 gr. metamfetamin, 20 gr. esrar, 10 adet extacy hap ele geçirildi. Zanlılardan Alexandru V. tutuklandı.

SUAT SALGIN- İBRAHİM UZUN