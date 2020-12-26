İzmir'de korkunç olay! Genç kız kendini köprüden İZBAN raylarına attı

Olay, saat 06.00 sıralarında Zafer Payzın Köprüsü'nde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan K.K., köprüden İZBAN raylarının olduğu tarafa atladı.

K.K. şans eseri, rayların yakınındaki toprak zemine düştü. Genç kızın atladığını gören bir kişi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, demir korkulukları geçemedikleri için itfaiye ekiplerinden yardım talep etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek yol açtı. Rayların bulunduğu yere giren itfaiye ve sağlık ekipleri, K.K.'yi bulunduğu noktadan çıkarttı.

Kurtarılan genç kız, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan K.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA