Karşıyaka'da otladıkları yeri terk eden danalar, caddeye çıktı

Cumhuriyet Mahallesi'nde otlanan Gökhan Atmaca'ya ait (29) 31 danadan bazıları, bulundukları bölgeyi terk edip, saat 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi'ne çıktı. Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, danalara müdahale etti. Polisler, yardıma gelen Fevzi Yavuz ve Murat Uykur ile birlikte hayvanları cadde üzerinden topladı. Mahallede bulunan boş bir araziye götürülen hayvanlar güvene alındı.





Bu sırada hayvanlarını otlattığı yere gelen Gökhan Atmaca, danalardan 20'sinin kaybolduğunu görünce aramaya çıktı. Atmaca, hayvanlarını kendi imkanlarıyla bulamayınca polise haber verdi. Atmaca'ya, hayvanlarının boş bir arazide güvene alındığı bilgisi verildi. Hayvanlarının bulunduğu yere gelen Atmaca, "Biz yemek yemeye gittik, 1 saat içerisinde hepsi orada yayılıyordu, toplam 31 taneydi. 11 tanesi kalmış. Ne olduysa 1 saat içerisinde oldu" dedi. 18 buzağı bulunurken, 2 buzağının hala kayıp olduğu öğrenildi.





Hayvanlara müdahale eden Murat Uykur ise, "Gece saat 1-1,5 civarları balkonda oturuyordum, şu görmüş olduğunuz sokak arasından hayvan sesleri ve arabaların korna sesleri dikkatimi çekti ve baktım. Hayvanlar burada ve hayvanları polisler zapt edemiyor. Benzinliğin oradan çevirdik, polisler gitti. Ben hayvanları getirdim buraya yaklaşık 20'ye yakın hayvanı. O saatten itibaren jandarma, polis ve bütün kurumları aradım. Allah izniyle mal sahipleri de çıktı, mal sahibi evraklarını getirecek mallarını öyle alacaklar" dedi.





Buzağıların güvenli bir şekilde boş araziye götürülmesini sağlayan Fevzi Yavuz ise, "Hayvanlar yolda kaçıyordu, arabalar ve ambulans korna çalıyordu. Kayınço bana hayvanlar kaçmışlar dedi, gel bunları çevir dedi. Hayvanların çevirdim, yarısını aşağıda bıraktım. Baktım ara sokaklarda da var, 6 tanesini ben buraya getirdim. Dedik burada dursun belki sahibi çıkarsa, götürüler. 10 tane de aşağıda var, getirdik buraya koyduk. Sahibi çıkarsa, vereceğiz çıkmazsa belediyeye teslim edeceğiz. Saat 03.00'ten beri kaç tane polis geldi, gitti. İl tarımı aradık, bir sürü yeri aradık kimse cevap vermedi. Bize kayıp yok dediler sadece bir tane buzağı kayıp ihbarı varmış. Toplam 18 tane hayvan var" diye konuştu.

DHA