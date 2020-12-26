Ölüm tacirleri yine sahnede

100'E YAKIN KURBAN

2020'DE başta İzmir olmak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üreticileri, yaklaşan yılbaşını fırsat bilip yine faaliyete geçti.



PARAVAN ŞİRKETLER

PARA kazanmak uğruna insanların canına kast eden katiller, saf alkol satışının yasaklanmasına rağmen paravan şirketler kurarak elde ettikleri alkol ile sahte içki üretimine hız verdi.

İzmir'de önceki gün yapılan iki ayrı baskında, dökme etil alkolü damıtarak sahte içki üretimi için piyasaya süren 7 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda toplam 26 ton etil alkol ele geçirildi.



VATANDAŞLARA UYARI

YIL boyunca yapılan baskınlar-da sadece İzmir'de 170 tonun üzerin-de sahte içki ele geçirildi. Yetkililer, yüzlerce vatandaşın ölümüne sebep olan kaçak içki konusunda uyardı.

İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki baskınları! İki ayrı operasyonda 26 tondan fazla etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Bodrum'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de sahte içki denetimi