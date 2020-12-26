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Haberler İzmir Ölüm tacirleri yine sahnede

Ölüm tacirleri yine sahnede

Ekim ayında 36’sı ’de olmak üzere yaklaşık 100 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Ancak bu ölümler de yasaklar da katilleri durduramadı.

Ölüm tacirleri yine sahnede

26.12.2020

100'E YAKIN KURBAN
2020'DE başta İzmir olmak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üreticileri, yaklaşan yılbaşını fırsat bilip yine faaliyete geçti.

PARAVAN ŞİRKETLER
PARA kazanmak uğruna insanların canına kast eden katiller, saf alkol satışının yasaklanmasına rağmen paravan şirketler kurarak elde ettikleri alkol ile sahte içki üretimine hız verdi.

İzmir'de önceki gün yapılan iki ayrı baskında, dökme etil alkolü damıtarak sahte içki üretimi için piyasaya süren 7 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda toplam 26 ton etil alkol ele geçirildi.

VATANDAŞLARA UYARI
YIL boyunca yapılan baskınlar-da sadece İzmir'de 170 tonun üzerin-de sahte içki ele geçirildi. Yetkililer, yüzlerce vatandaşın ölümüne sebep olan kaçak içki konusunda uyardı.

İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki baskınları! İki ayrı operasyonda 26 tondan fazla etil alkol ele geçirildi İzmir'de 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi Bodrum'da sahte içki operasyonu! İzmir'de sahte içki denetimi

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