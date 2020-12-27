Cratos'a silahlı baskın!

Kuzey Kıbrıs, İzmir bağlantılı şok bir olayla sarsılıyor. İzmir sosyetesinin en tanınmış simaları arasında yer alan Utku-Ayla Bozoğlu çiftinin çocukları Kemal ve Murat Bozoğlu, Kuzey Kıbrıs'ın en ünlü otelleri arasında yer alan Girne'deki Cratos'un yönetimi için birbirlerine düştü.



İddiaya göre, ağabey Kemal Bozoğlu, Boz Group'un 2010 yılında 220 milyon dolarlık yatırımla kurduğu 410 odalı, 5 yıldızlı Cratos Oteli

silahlı 70 adamıyla bastı. Kavgalı olduğu ağabeyi Kemal Bozoğlu'nun yönetimi almak için darbe yaptığını öğrenen Murat Bozoğlu'nun bu haberi alır almaz adaya geldiği öğrenildi. Kemal Bozoğlu'nun baskını sırasında baba Utku Bozoğlu ile anne Ayla Bozoğlu'nun olay anında otelde bir odaya hapsedildiği ve odadan çıkmalarına izin verilmediği de iddialar arasında yer aldı.

JENNIFER LOPEZ GELECEKTİ

Utku-Ayla Bozoğlu, İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Çift sık sık Alsancak sokaklarında boy gösteriyor. Bu ailenin Kuzey Kıbrıs'ta kurduğu, adanın en büyük otel yatırımlarından biri olan Cratos Otel 2010 yılında açıldı. Otelin açılış partisi için Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez gelip konser verecek ve otelin reklam yüzü olacaktı. Bu durum büyük yankı uyandırdı.

KARŞI KAMPANYA BAŞLATILDI

Ancak Güney Kıbrıs'ın başlattığı karşı kampanya nedeniyle ünlü yıldız daha önce anlaşmasına rağmen açılışa gelmekten vazgeçti. Jennifer Lopez gelmese de Ada ve Türkiye'den üst düzey isimler açılışta hazır bulundu. Dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, dönemin Başbakanı İrsen Küçük de Cratos'un kurdelesini kesenler arasında yer aldı. Açıldıktan sonra Türkiye ve dünyadan büyük ilgi gören otelde Ebru Gündeş'ten Hadise'ye kadar çok sayıda ünlü isim sahne aldı.

POLİSE BAŞVURUDA BULUNDU

Bu ünlü otel, şimdi sahipleri olan kardeşler arasındaki yönetim krizi ile çalkalanıyor. Cratos Hotel'in yüzde 60 hissesine sahip olan Murat Bozoğlu ve otelin yüzde 30 hissesine sahip olan Kemal Bozoğlu arasında yaşanan iktidar kavgasında, silahların konuştuğu öne sürüldü. Lüks otelin yüzde 10'luk hissesine sahip olan turizmci İsmail Abidin'in de yaşanan ger ginlik nedeniyle polise başvurduğu ileri sürüldü. Alınan bilgiye göre, baba Utku Bozoğlu otel yönetimini Kemal Bozoğlu'na verdi. Ancak çoğunluk hissesine sahip Murat Bozoğlu yönetimi Kemal Bozoğlu'na vermek istemedi. Bunun üzerine Kemal Bozoğlu, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde 70 silahlı koruma getirerek Cratos Oteli'ne baskın düzenledi.

GİRİŞLER KAPATILDI

İki kardeş arasındaki otel yönetimi konusunda anlaşmazlık ve iktidar kavgası, otele silahlı baskın ile yeni bir aşamaya taşındı. Baskında Cratos Otel'in önünde minibüs ve kamyonlarla girişlerin kapatıldığı ve iki tarafın korumalarının polisin gözü önünde çatışmaya girdiği iddia edildi. Turizmin başkenti Girne'de yaşanan bu ilginç duruma polis ekiplerinin müdahale etmede yetersiz kaldığı öne sürülürken, otelin etrafında Kemal Bozoğlu'nun silahlı korumalarının adeta kuş uçurtmadığı kaydedildi.



"CANIMI ZOR KURTARDIM. APAR TOPAR KAÇTIM"

Yüzde 60'ının Murat Bozoğlu, yüzde 30'unun ise Kemal Bozoğlu'na ait olduğu belirtilen otelin yüzde 10 hisseli küçük ortağı İsmail Abidin ise, basına yansıyan açıklamasında "Canımı zor kurtardım, otelde bulsalar beni öldüreceklerdi. Apar topar otelden kaçmak zorunda kaldım" diyerek yaşadığı can korkusunu ifade etti. "Çoluğum çocuğum, ailem var, burası nasıl bir ülke haline geldi. Ülke adeta Teksas'a döndü. Can güvenliğim yok. Bir turizmci olarak bu durumu yaşamak çok büyük bir skandal" şeklinde konuştu.





İSMAİL ABİDİN DE NASİBİNİ ALDI

Kardeşler arasında yaşanan iktidar kavgasından, otelin yüzde 10'luk hissesine sahip olan turizmci İsmail Abidin de nasibini aldı. Yönetimi ele geçirmek amacıyla otele silahlı baskın yapan Kemal Bozoğlu ve adamları, Murat Bozoğlu yurtdışında olduğu için otelin idareciliğini üstlenen İsmail Abidin'i aradılar.



ANNE VE BABASINI ODAYA HAPSETTİ

Bu arada kavgalı olduğu kardeşi Kemal Bozoğlu'nun yönetimi almak için otele baskın yaptığını öğrenen Murat Bozoğlu'nun bu haberi alır almaz adaya geldiği öğrenilirken, baba Utku Bozoğlu ile anne Ayla Bozoğlu'nun, Kemal Bozoğlu ve adamları tarafından otelde bir odaya hapsedildikleri ve odadan çıkmalarına bir süre izin verilmediği iddialar arasında yer aldı.





BİRÇOK ÜNLÜ SANATÇI&NBSP;BU OTELDE SAHNE ALDı

Açıldığı günden bu yana sosyetenin uğrak yeri olan otel birçok ünlü ismi de ağırladı. Otelde sahne alan ünlü isimler arasında Ebru Gündeş, Hadise, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Kaya, Volkan Konak, Serdar Ortaç ve Sibel Can bulunuyor

ERHAN GÜLENÇ