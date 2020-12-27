Filiz Hanım’ın akraba çiftliği

İzmir'in Selçuk ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Cevher Karahan'ı belediyenin kurduğu Efes Tarlası Bakkalı'nın başına getirdiği yönündeki haberlerin ardından AK Parti İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu'ndan sert bir açıklama geldi. Sengel'in kuzeni Cevher Karahan'ın belediyede kadrolu olmasa da bu bakkalın idaresinde etkili bir isim olduğunu ve yine belediye başkanı öncülüğünde kurulu kooperatifin yönetiminde yer aldığının tüm ilçe tarafından bilindiğini ifade eden Girbiyanoğlu, "Bu ilçede bilinen bir durum. Kendisi resmi olarak kadrolu, sigortalı ve maaşlı bir çalışan olmayabilir, zaten Karahan'ın buna ihtiyacı da yok. Bizim 'çalışan' diye bir ifademiz yok. Ancak bu işlerin içinde olduğunu ve buranın idaresinde etkili olduğunu hepimiz biliyoruz, tüm Selçuk biliyor. Karahan, ayrıca Sengel'in kurdurduğu kooperatifin yönetim kurulu üyesi. Sengel'in kooperatifte yine böyle başka tartışmalı isimlere yer verdiği de biliniyor. Örneğin kooperatif yönetiminde CHP'li meclis üyesi Serkan Topalan'ın eşi var. Yine Cevher Karahan var. Yine yakınlarından insanlar var. Bu kooperatifi kurmuşlar. Kooperatif değil sanki Filiz Hanım'ın çiftliği!" dedi.





SELÇUK MİRASINI TÜKETİYOR

"Başkan Sengel, etik dışı işlerle gündeme geleceğine hizmetle gündeme gelmeli" diyen Girbiyanoğlu, "Selçuk halkı kendisinden bunu bekliyor. Dünya mirası olmuş bir Selçuk var ancak kendisi bu mirası tüketmekten öteye gidemeyen bir belediye başkanı. Yaptığı bütün işleri eline yüzüne bulaştırıyor" ifadelerini kullandı. "Biz liyakat dedikçe siz akrabalarınızı kayırıyorsunuz. Biz gençlerimiz geleceğimizdir dedikçe siz önlerine set çekiyorsunuz" diyen Girbiyanoğlu, "Biz laf üretmeyin, ilçemize hizmet edin dedikçe siz laf abidesi olup çıkıyorsunuz. Belediyeyi yönetemiyorsunuz Sayın Sengel, yönetemediğiniz gibi kayırmacılıkla ilçemizin değerlerini tüketiyorsunuz" ifadelerini kullandı.



'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYARIZ'

Sengel'in her defasında ilçeye katkısı olmayan konularla gündeme geldiğini kaydeden Girbiyanoğlu, şöyle konuştu: "Dünya mirası ilçemize hizmetleriyle anmamız gerekirken, her defasında sinirli ve saldırgan tavırlarıyla hareket eden bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Sayın Başkan'dan istirham ediyorum. Lütfen bir defa da projelerle gündeme gelin" dedi

ERHAN GÜLENÇ